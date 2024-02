Quand Shay pique une prod à Rihanna

Ou comment l'un de ses plus gros hits n'aurait jamais dû voir le jour.

L'un des plus gros hits de Shay n'aurait jamais dû voir le jour... car l'instrumentale était prévue pour une autre artiste. C'est ce que la rappeuse belge dévoile alors qu'elle est en pleine promotion pour la sortie de son nouvel album : "Pourvu qu'il pleuve". Un risque pris par l'interprète de "Jolie Go", qui a finalement porté ses fruits.

En interview pour GQ, Shay est revenue sur les plus gros hits de sa carrière. À commencer par "Cruella", le premier titre où Booba lui a tendu la main. "J'ai beaucoup de gratitude pour ça parce que c'est énorme. C'est une légende de la musique en France", disait-elle. Mais la rappeuse a aussi évoqué l'histoire derrière son plus gros tube : "Liquide", en featuring avec Niska et sorti en 2019 sur son album "Antidote". Alors qu'il comptabilise aujourd'hui plus de 40,7 millions de streams sur Spotify et son clip 51 millions de vues sur Youtube, Shay avoue que son instrumentale ne lui était pas destinée.

Produit par Meryl, son frère Le Motif et Jo A Touch, elle raconte : "Le producteur a fait l'instrumentale pour Rihanna. Je l'ai écouté et je me suis dit qu'elle n'allait jamais sortir d'album". Elle poursuit : "J'ai eu raison, car Rihanna n'a toujours rien publié depuis. La prod. m'a parlé immédiatement. Je l'ai fait écouter à Niska dans le dos du producteur et il a aussi kiffé". Shay et Niska enregistrent alors le morceau et une fois terminée, "il ne pouvait plus rien dire", avoue la rappeuse. "Rihanna, ça sera pour une prochaine fois", conclut-elle.