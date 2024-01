Drake, SZA et NBA YoungBoy parmi les plus gros vendeurs de 2023

On retrouve aussi Kanye West et YoungBoy Never Broke Again. © Instagram

Le rappeur canadien se retrouve à la deuxième place du classement.

Il est le rappeur qui a vendu le plus en 2023. Alors que le mois de janvier touche bientôt à sa fin, Chart Data a établi le podium des artistes des 10 meilleurs vendeurs de l’année précédente. C’est l’heure du bilan et Drake s’en sort très bien, avec à ses côtés dans cette liste, YoungBoy Never Broke Again, SZA ou encore Travis Scott et The Weeknd.

À la deuxième place, c'est donc Drake que l'on retrouve derrière la chanteuse américaine Taylor Swift et ses 19 millions d'albums vendus. Le rappeur canadien réalise près de 10 millions de ventes en 2023 avec la sortie de son album "For All The Dogs" ainsi que sa réédition, "For All The Dogs Scary Hours Edition". Il est suivi par le chanteur américain Morgan Wallen et le compositeur Zach Bryan avec respectivement 8,4 et 4, 8 millions d'albums vendus. SZA arrive à la cinquième place de ce podium. La chanteuse américaine a envoûté l'année 2023 avec son album "SOS", sorti en 2022. Elle réalise 4,2 millions de ventes au total. YoungBoy Never Broke Again se retrouve derrière l'interprète de "Kill Bill" avec le même chiffre. Il est suivi par The Weeknd à la septième place (3, 9 millions de ventes), et Luke Combs avec 3, 6 millions de ventes. Kanye West et Travis Scott ferment les marches du podium avec 3,5 et 3,2 millions d'albums vendus.

En France, le rap a largement dominé le classement en 2023, occupant les six premières places avec Werenoi, Hamza, Ninho, Tiakola, SDM et Jul. Djadja & Dinaz et Gazo se trouvant à la neuvième et dixième place, derrière Florent Pagny et Les Enfoirés.