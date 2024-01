Nicki Minaj est enragée contre Megan Thee Stallion

Un morceau disstrack de Minaj sort ce soir à minuit !

Le gros clash entre Nicki Minaj et Megan Thee Stallion perdure et commence même à prendre une autre tournure. Leurs échanges continuent à s'intensifier. On apprend même qu’un morceau "Big Foot" de Nicki Minaj sortira ce soir à minuit, dans l’objectif de finir son adversaire.

🚨 NICKI MINAJ annonce la sortie d’un morceau disstrack envers Megan Thee Stallion !!



"BIGFOOT" disponible ce soir à minuit 🍿



"Après avoir sorti le son, si cette petite p*te se permet de mal parler, je vide le chargeur sur elle." pic.twitter.com/pYdpdDAtzE — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) January 28, 2024

Vendredi 26 janvier, peu après la sortie de la chanson "Hiss", de Megan Thee Stallion, Nicki Minaj s'est lancée dans une tirade sur X qui a duré toute la journée. Dans ses derniers messages, elle a continué à s'attaquer à son adversaire en abordant les rumeurs selon lesquelles Megan Thee Stallion aurait couché avec le petit ami de sa meilleure amie, ainsi que l'interview de CBS dans laquelle elle a évoqué sa mère décédée tout en caractérisant ce que beaucoup considèrent comme une déformation de sa relation avec Tory Lanez.

"LET'S GOOOO se coucher sur sa mère morte, c'est aussi de la folie, On ne ment pas sur sa mère décédée, on ne fait pas ça. Tous les mensonges sont en train d'être dévoilés".

Si on remonte de quelques heures, le morceau "Hiss" de Megan Thee Stallion sorti ce vendredi 26 janvier a été le point de départ de l’embrouille. Dans le son, on peut entendre : "Ces femmes ne sont pas en colère contre Megan, ces femmes sont en colère contre la loi de Megan / Je ne sais pas vraiment quel est le problème, mais je vous garantis que vous ne voulez pas que je commence", rappe la native de Houston.

La chanson semble viser aussi le mari de Nicki Minaj, Kenneth Petty, puisqu'elle fait référence à la loi fédérale qui oblige les autorités à mettre à la disposition du public des informations sur les délinquants sexuels enregistrés. Ce Kenneth Petty a été condamné à trois ans de mise à l'épreuve et à un an de détention à domicile en 2022 après avoir omis de s'enregistrer comme délinquant sexuel en Californie, où Nicki Minaj et lui ont emménagé en 2019 avant de se marier.

Peu après que Megan Thee Stallion a sorti "Hiss", Nicki Minaj a répondu sur Instagram Live où elle a joué un extrait d'une nouvelle chanson contenant des mots choisis visant Megan Thee Stallion. Faisant référence à la fusillade de juillet 2020 qui a blessé les pieds de Megan Thee Stallion, elle rappe : "La méchante fait 1,80 m, je l'appelle Big Foot / Elle est tombée, j'ai dit lève-toi sur ton bon pied". Elle a également déclaré dans son live des mots plutôt crus : "Tu as trois Grammys et tu dois apprendre à rapper sur le rythme et à être à l'aise dans la musique", avant de faire une imitation de Megan Thee Stallion qui rappe dans un style sudiste épais. Elle se moque ensuite des blessures de sa rivale en postant une photo de ses pieds sur son compte X. La guerre est bien embarquée...