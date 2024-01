Common défend Drake dans son clash avec Yasiin Bey

Il envoie de très bons arguments.

Cette histoire avait un peu disparue des débats ces derniers jours, mais Common vient de remettre de l'huile sur le feu. Invité dans le "Ebro Morning Show" de Hot 97, le rappeur de 51 ans est revenu sur le dernier clash de Drake et Yasiin Bey. Pour rappel, celui que l'on appelait anciennement Mos Def déclarait récemment en interview que selon lui, la musique de Drake n'était pas vraiment hip hop et qu'elle était plutôt faite pour faire du shopping dans les magasins. Un point de vue que ne partage pas du tout Common qui prend même la défense du rappeur canadien, et de manière beaucoup moins virulente que NLE Choppa il y a quelques jours.

"Je pense que Drake vient du hip-hop. Quand je l'ai entendu rapper pour la première fois, je me suis dit : "Yo, ce mec sait rapper !" Et s'il compose et sort des sons populaires, c'est bien. Ce mec est un auteur compositeur incroyable, c'est un artiste incroyable. Tu ne peux pas toucher autant de gens depuis aussi longtemps qu'il le fait."

Et histoire de ne pas se mettre Yasiin Bey à dos, Common a également pris le temps de lui jeter des fleurs.

"Yasiin est un génie. J'ai déjà traîné avec lui et je l'ai regardé joué, faire de la musique. Il a un super niveau quand on parle de rap poétique, et même pas que là-dedans. Il peut tout faire."

Une déclaration plus qu'élogieuse qui fera sûrement plaisir aux deux protagnistes de cette embrouille. En espérant que ça leur donne des idées de réconciliation, même si ce n'est pas gagné !