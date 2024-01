Shay : les coulisses de son feat avec SCH

"Ce morceau, il m’a vraiment touché"

Son album "Pourvu qu'il pleuve" est sorti ce vendredi 19 janvier, et un feat en particulier a retenu l'attention. C'est celui avec le Marseillais SCH, "Paradis", assez émouvant pour la femme de 31 ans. Dans Le Code avec Mehdi Maïzi, Shay revient sur ce feat de qualité, qui est son préféré de l'album : "Ce morceau, il m’a vraiment touchée. J’avais besoin d’une voix masculine qui me réponde, quelqu'un qui a une plume. Avec le propos du titre, j’étais mal à l’aise de le proposer. J’ai demandé au S et 2 heures après, il m’a envoyé son couplet"

Elle a tenu à souligner également que le morceau n'était pas forcément en concordance avec son style, sa personnalité, ce qui renforce son impact : "Je suis une artiste égotrip, c’est ma discipline, ça a toujours été l’égotrip depuis le début. C’est là où j’ai mes facilités, à chaque fois que je sors de ça, c’est un challenge. Et du coup, c’est un beau morceau. Quand je l’écoute, je ne l’écoute pas qu’une fois, c’est en boucle. Il m’a vraiment touchée, c’est un morceau que je n’arrivais pas à terminer."

L’album comporte 15 titres, dont des feats avec Gazo, Niska et SCH.