Rohff plagié par 6ix9ine?

Le Padre met les choses au clair.

Rohff est à nouveau au coeur de l'actualité depuis quelques semaines. Le Padre du Rap Game a notamment annoncé qu'il comptait faire un grand retour avec un tout nouvel album, "FITNA", attendu pour cette année. 2024 marquera aussi les 20 ans du double album classique "La Fierté des Nôtres", on espère qu'il a préparé quelque chose pour l'occasion ! Et il y a quelques jours, Housni dévoilait d'ailleurs le premier extrait de son futur album, "Loyauté", un morceau qui a plutôt bien fonctionné lors de sa sortie sur Youtube.

Rapidement placé en "Tendance" sur la plateforme vidéo, le morceau a toutefois connu une certaine agitation. En effet, quelques jours après Rohff, 6ix9ine, le rappeur troll américain aux cheveux colorés, a dévoilé sur son compte Instagram un extrait d'un futur morceau, dans lequel on reconnait la même boucle de violons que celle qui est présente sur "Loyauté", le morceau de Rohff. Les internautes ont alors immédiatement crié au plagiat.

Evidemment, 6ix9ine n'a pas plagié ROH2F, et c'est Housni lui-même qui a dû venir calmer tout le monde, en leur expliquant comment fonctionne le rap."Mais non, 6ix9ine ne m’a pas plagié. Arrêtez avec ces conneries. Ce violon est à la disposition de tous les beatmakers qui achètent les mêmes bandes sons. Le sampling existe depuis cinq décennies. Prenons l’exemple de Nas et “Stream Dreams” et Tupac et “All Eyes On Me”, ils ont samplé la même guitare. Deux tubes classiques, et personne n’a parlé de plagiat. Le beatmaker de “Loyauté” est hollandais, il ne connaît rien au rap français", a affirmé Housni.

On imagine que le voir être associé à la poucave la plus célèbre du rap game US, ça ne lui a pas plu, et qu'il a préféré mettre les choses au clair tout de suite !