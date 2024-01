Rohff dévoile un extrait de son album "Fitna"

Le rappeur de 46 ans veut revenir en force en 2024

Rohff vient de dévoiler un nouvel extrait, "Loyauté", de son prochain album, "Fitna". Il avait déjà teasé son projet sur sa story Instagram début décembre dernier : "Le rap fr en 2024 quand Fitna va sortir. Force."

Gros son tout frais pour les gens Loyaux ! #Loyauté extrait de mon prochain album FITNA.



— ROHFF (@rohff) January 6, 2024

Le rappeur de 46 ans n’a pas fini avec le rap et sortira son nouveau projet courant 2024. Il s’était fait plutôt discret musicalement en solo sur l’année 2023 avec seulement deux singles de sorti. Son dernier gros projet remonte au 09 décembre 2021 avec "Grand Monsieur".

La légende du rap français s’était moins fait discrète avec ses coups de gueule à répétition sur la façon dont les choses se passent dans la société actuelle. Il avait également passé un message plutôt salé sur le rap français actuel : "Le rap devient une musique de satanistes toxicos mythomanes vendus. Sans âmes, sans valeurs morales, sans principes, sans colles, sans vérités. Le peuple peut crever, y aura pas un mot. Aucune prise de position, qui ne dit mot consent ! La neutralité est la sœur jumelle de la trahison ! Vu que ce n’est pas dans les clauses du contrat. On ferme sa gule hein ? Ils ont réussi à retourner notre arme d’expression contre notre tempe. Attali l’avait dit il faut les embourgeoiser, ils n’auront plus la force ni l’envie de se battre pour une cause noble ni de dire un mot pour les opprimés. Voilà qui est fait. Bravo les vaillants."