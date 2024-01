Rohff de retour avec le clip de "Loyauté"

C'est le retour du Padre en mode Peaky Blinders.

Ça fait déjà quelques semaines qu'on en entend parler : Rohff s'apprête à faire son retour avec un nouvel album, qui s’appellera "Fitna". Un projet dont on ne connait pas encore la date de sortie, mais dont on connait déjà un premier extrait, qui a été dévoilé en clip en début de semaine. Le morceau s'appelle "Loyauté", un mot qui a toujours été important aux yeux d'Housni. On le retrouve donc sur ce morceau à l'ambiance très inquiétante, avec des thèmes abordés assez streets et pas mal de punchlines. Pour la vidéo, le "Grand Monsieur" a sorti les grands moyens, avec une sorte de manoir énorme, décor principal du clip, dans lequel on le retrouve habillé à la Peaky Blinders, en compagnie d'associés bien outillés, et également en train de jouer aux échecs. Housni place ses pions avant la sortie de son projet, et il le fait plutôt bien, qu'en pensez-vous ?