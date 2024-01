The Weeknd : un record de plus sur Spotify

"Blinding Lights" de The Weeknd devient la première chanson à atteindre 4 milliards de streams sur Spotify. Comme si ce n’était pas déjà assez, l’artiste a également battu son propre record, en étant le plus écouté de la plateforme avec 113 millions d'auditeurs mensuels. Tout simplement énorme.

La chanson "Blinding Lights" de The Weeknd était déjà la plus écoutée de l'histoire de Spotify, le titre est sorti en novembre 2019 sur le quatrième album de The Weeknd, "After Hours".