Rick Ross révèle sa collaboration préférée avec Drake

Et le rappeur en a fait quelques-unes !

Si on les voit aujourd'hui collaborer un peu moins souvent, il y a une époque pendant laquelle Drake et Rick Ross étaient quasiment inséparables. Au début des années 2010, l'aventure Young Money bat son plein, et Drake est très pote avec Lil Wayne, Nicki Minaj et le reste de l'écurie. Rick Ross était lui aussi déjà bien connu, et très proche de toute la scène South du rap game US. C'est ainsi que les premiers feats sont faits entre Drizzy et Rozay, qui sont depuis restés de grands complices.

En interview pour Adin Ross (aucun lien de parenté), Rick Ross s'est livré pendant une heure, et le sujet de sa relation avec Drake a notamment été abordé. Le présentateur lui a alors demandé quel était son meilleur souvenir pendant toutes ces années durant lesquelles Rick Ross et Drake sont restés potes : "Je vais dire 'Stay Schemin'", répond Rozay. "Il est venu à nous, il est sorti dans la rue. il est venu quand il a commencé à avoir l'idée du morceau. C'était un de ces moments magiques. On ressentait le beat. Il est rentré dessus sans attendre une seconde, pendant qu'on préparait nos couplets, donc c'était forcément le moment le plus magique", explique Rozay.

On se rappelle d'ailleurs qu'à l'époque, Drake et Rozay étaient souvent accompagnés d'un troisième rappeur : Lil Wayne, French Montana, Meek Mill. D'ailleurs, Rozay et Meek ont sorti un album commun il y a quelques semaines, "Too Good To Be True", et ils ont également annoncé qu'une nouvelle collaboration avec Drake était en préparation. On va voir ce qu'ils nous préparent !