The Weeknd dépasse Drake sur Spotify

Les deux artistes de Toronto font partie des plus écoutés dans le monde

The Weeknd et Drake sont souvent comparés l'un à l'autre en tant que deux forces dominantes de l'industrie musicale provenant du Canada, plus précisément de Toronto.

L’interprète de "Save your tears" a pris le meilleur sur Drake sur cette fin d’année, car son tube "Starboy" a dépassé "One Dance" de Drake dans le classement de tous les temps de Spotify. Selon Pop Crave, "Starboy" s'est hissé à la sixième place de la liste des chansons les plus écoutées sur Spotify, avec plus de 2,9 milliards de streams, ce qui a fait reculer la chanson de Drake d'une place.

The Weeknd’s “Starboy” surpasses Drake’s “One Dance” as the 6th most streamed song on Spotify with over 2.9 BILLION streams. pic.twitter.com/QvAnGQISKr — Pop Crave (@PopCrave) December 27, 2023

Drake et The Weeknd étaient également dos à dos lorsque Spotify a révélé ses meilleurs artistes en streaming pour 2023 en novembre dernier, The Weeknd prenant la troisième place, bien qu'il n'ait pas sorti d'album en 2023. Drake est 4ème avec plus de 11 milliards de streams.

Drake a eu une année plus productive avec la sortie de son huitième album studio, "For All The Dogs". Il reprendra également la route pour une tournée commune avec J. Cole en 2024, après avoir tourné avec 21 Savage plus tôt cette année pour soutenir "Her Loss."