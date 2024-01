Nicki Minaj ne veut plus chanter un de ses tubes

Il comptabilise pourtant plus d'1 milliard d'écoutes sur Spotify...

C'est l'un des morceaux phares de sa discographie. Pourtant, Nicki Minaj ne peut plus se le voir. Alors qu'elle était sur scène le soir du Nouvel An, les premières notes de son hit "Starships" retentissent mais la rappeuse américaine l'interrompt. Sorti en 2012 sur son deuxième album "Pink Friday: Roman Reloaded", il s'agit pourtant-là d'un titre très apprécié de son public et au succès important dans sa carrière.

Le 8 décembre dernier, Nicki Minaj faisait son grand retour. Elle dévoilait "Pink Friday 2", son cinquième album et successeur de "Queen", sorti cinq ans auparavant. Depuis, l'interprète de "Super Bass" continue d'y faire la promotion. Durant le Nouvel An, la rappeuse était sur scène à Miami, pour offrir un show inédit à ses fans. Mais alors qu'il est temps pour elle d'interpréter "Starships", elle s'emballe et coupe tout. "Je ne chante plus ce morceau. Je ne l'aime pas. Que voulez-vous que je fasse ?", avoue alors Nicki Minaj sur les cris de la foule. Un véritable parodoxe alors que "Starships" fait parti des titres les plus écoutés de l'artiste. Son clip publié sur Youtube comptabilise plus de 466 millions de vues et sur Spotify, plus d'1 milliard d'écoutes. Des chiffres fous qui ne changent pourtant pas l'avis de Nicki Minaj.

Nicki Minaj stops her hit ‘Starships’ early at a New Year’s Eve event.



“I don’t perform that song no more.” pic.twitter.com/7Pu7fIFTUR — Pop Base (@PopBase) January 1, 2024

Déjà en 2020, lors d'une interview pour MTV, elle avouait regretté beaucoup de titres de sa discographie. "J'aimerais ne jamais avoir enregistré 'Anaconda', confiait-elle. Je déteste "Starships", je veux dire ew, 'Starships' ? Je me dis : 'Pourquoi ai-je fait ça ?' Je pense vraiment ça à chaque fois que je l'entends". Après un court silence dans la salle, Nicki Minaj sourit et interprète alors tout de même le morceau à ses fans. En tournée mondiale dès le 1er mars 2024, la rappeuse passera notamment par Paris le 1er juin à l'Accor Arena. En espérant que "Starships" soit aussi de la partie.