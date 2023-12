Nicki Minaj annonce une tournée mondiale

La rappeuse américaine sera de passage à Paris pour l'occasion.

Cela faisait cinq ans qu'elle n'avait rien sorti et le 8 décembre, Nicki Minaj a réalisé son grand retour. La rappeuse américaine a dévoilé son cinquième album, "Pink Friday 2", qui se veut être la suite de son tout premier album paru en 2010. Un retour très attendu par le public de l'interprète de "Super Bass" qui réalise un très beau démarrage et qui dévoile alors 22 nouveaux morceaux avec de très beaux invités : J. Cole, Lil Wayne, Tate Kobang, Drake, Lourdiz, Lil Uzi Vert, Skilibeng, Skeng, Future et Tasha Cobbs Leonard. Pour célébrer l'arrivée de ce nouveau disque, Nicki Minaj vient d'annoncer pour le plus grand de ses fans, une tournée mondiale : le "Pink Friday 2 World Tour".

"BARBZZZ!! C'est l'heure du Gag City Tour, révèle Nicki Minaj sur les réseaux sociaux. J'ai trop hâte de vous voir !" Dès le 1er mars 2024, la rappeuse sera sur scène à Oakland en Californie pour la toute première date de sa tournée. Un évènement qui va durer plus de trois mois et qui fera le tour des Etats-Unis, du Canada et de l'Angleterre avant de passer par la case France. Ainsi, après être passée par New-York, Toronto, Dallas ou encore Londres, Nicki Minaj sera le 1er juin sur la scène de l'Accor Arena de Paris. Son dernier concert en France remonte à 2019 dans cette même salle. C'était à l'occasion du "Nicki Wrld Tour" où elle partageait l'affiche avec le défunt Juice Wrld.

Le 1er juin 2024 est la seule date française de Nicki Minaj. Les billets sont disponibles dès le vendredi 15 décembre à 10 heures. Une prévente a également lieu le jeudi 14 décembre à 9 heures.