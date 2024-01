A$AP Rocky : le baby daddy de Rihanna au coeur de sa nouvelle campagne Fenty Skin

Il fait la promotion du nouveau baume à lèvres.

Le couple A$AP Rocky et Rihanna fait rêver le monde entier. Les deux stars américaines sont récemment devenus parents de deux adorables petits garçons : RZA, né en 2022 et Riot, né en 2023. Depuis, ils forment un couple plus qu'iconique, une famille à la fois stylée, extrêmement talentueuse et inséparable. Tellement que Rihanna a convié son baby daddy pour faire la promotion de son tout nouveau baume à lèvres de sa marque Fenty Skin.

Dans une courte vidéo publiée sur les réseaux sociaux de la marque de l'interprète de "Work", on y voit A$AP Rocky porté le nouveau Lux Balm, un "baume à lèvres à la cerise de la Barbade", l'île d'origine de Rihanna. Un produit "rempli de vitamine E et de beurre de karité qui redonne vie aux lèvres sèches grâce à une hydratation instantanée". La musique qui accompagne la vidéo n'est pas inconnue du public. Il s'agit de "Riot", extrait de la discographie du membre d'A$AP Mob sorti en juillet dernier. Dans les paroles, la campagne était facilement repérable. "Flossy, glossy, Nah, bitch, this ain't lip gloss / Lux Balm up in my palm / New collab' with my baby mom", peut-on l'entendre rapper.

Dans une récente interview avec Complex, le rappeur se confiait justement sur la créativité de sa femme. "C'est une créatice phénoménale, je suis toujours prêt à collaborer avec ma partenaire". Il poursuit : "Il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous allons collaborer, des produits pour enfants, il y a beaucoup de choses à attendre avec impatience". En novembre dernier, il déclarait aussi : "Je pense que nous faisons un très bon travail de collaboration et de création d'enfants. Je pense que c'est notre meilleure création jusqu'à présent."