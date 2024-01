Gazo, Rihanna, Soolking : les 10 morceaux du Nouvel An 2024

Un classement qui se base sur les écoutes de Spotify France.

Impossible de passer un nouvel an réussi sans une bonne playlist. Le passage de l’année 2023 à l’année 2024 s’est bien sûr déroulé en musique, mais qu’est-ce que les Français ont écouté de beau ce soir-là ? Le média Ventes Rap a la réponse et on retrouve bien évidemment, entre autres, du rap français. De Jungeli à David Guetta en passant par Soolking, Favé et Gazo, voici le classement des 10 morceaux les plus populaires en France sur Spotify le soir du Nouvel An.

Pour établir ce classement, Ventes Rap a ainsi calculé les volumes d’écoutes de Spotify France du 31 décembre et le taux d’évolution des écoutes de chaque titre du 30 au 31 décembre. "Les chiffres du Top Spotify France prennent en compte les écoutes du 31 décembre 01:00 au 1er janvier 01:00", précise le média. On retrouve alors en première position le titre qui a rythmé votre année sur Generations, "Petit Génie" de Jungeli, Imen Es, Alonzo, Abou Debeing et Lossa. À la deuxième place, un morceau qui remonte à 2009 mais qui possède une grande part de nostalgie : "Memories" de David Guetta et Kid Cudi. On retrouve ensuite sur la dernière marche du podium, "Casanova" de Soolking et Gazo.

Le classement se poursuit avec un classique sorti en 1978 : "September" d’Earth, Wind & Fire, suivi de "Freed From Desire" de Gala, Molella et Phil Jay paru en 1996. On retrouve ensuite « Can’t Hold Us » de Macklemore, Ryan Lewis et Ray Dalton, "Sweet Dreams" d’Eurythmics, "J’irai où tu iras" de Céline Dion. À l’avant-dernière place du classement, c’est le retour du rap français avec un autre morceau qui a marqué l’année : "Flashback" de Favé et Gazo. Le classement se termine avec "Only Girl" de Rihanna, un morceau paru en 2010.