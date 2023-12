La Fève : les chiffres de "24" après une semaine

En route vers le disque d'or ?

La Fève réalise 18 342 ventes une semaine après la sortie de son dernier album "24". Il s’agit du meilleur démarrage de sa carrière. Dans ses ventes, 7137 (53,3%) sont en physiques, ce qui est conséquent de nos jours, 10 998 ventes sont en streaming (46,6%), et 13 ventes en digital (0,1%). Tout cela est réalisé sans promotion, ce qui semble être un choix payant pour le rappeur de 24 ans, qui s'appuie notamment sur sa communauté.

🚨 LA FÈVE vend 18 342 exemplaires en 1ère semaine avec « 24 » !



💽 Physique : 7 931 ventes (43,2%)

🎧 Streaming : 10 398 ventes (56,7%)

📲 Digital : 13 ventes (0,1%)



LE MEILLEUR DÉMARRAGE DE SA CARRIÈRE 🤯👏 pic.twitter.com/nbvsj6LieO — Midi/Minuit (@midiminuit__) December 29, 2023

Avec ces ventes de son projet du 22 décembre, La Fève est à la deuxième place du Top albums, derrière Jul et devant Vianney et Florent Pagny. Si on s’appuie sur sa communauté, ce n’est presque pas une surprise, puisque l’album avait été très bien accueilli sur les réseaux sociaux. Le rappeur de Fontenay-sous-Bois avait offert 20 titres à ses fans avant Noël. Il était absent en solo depuis presque 2 ans, depuis son album "Errr" sorti en décembre 2021, qui avait déjà beaucoup fait parler.

Mais le rappeur avait besoin de prendre du temps pour offrir la meilleure musique possible. Fortement inspiré par le Rap US, La Fève s’est rendu à plusieurs reprises aux États-Unis pour enregistrer, plus particulièrement à Atlanta, ville importante du rap. On y retrouve des featuring français et internationaux : Tiakola, Knucks, Yung L.A et Zequin. La Fève est depuis de nombreux mois une des figures de proue de la nouvelle génération de rap, validée par de nombreuses personnalités comme le basketteur superstar Victor Wembanyama.