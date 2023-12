Drake annonce une tournée en Europe

Le retour du 6 God en France !

On n'a pas eu la meilleure version de Drake en 2023. Si le canadien nous a encore sorti un album avec "For All The Dogs", le niveau de cet album, comparé au reste de sa discographie, est plutôt moyen et e disque ne restera pas dans les livres d'histoire. Mais on a quand même une excellente nouvelle pour ses fans français et européens : Drizzy s'apprête à partir en tournée mondiale pour l'année 2024, alors qu'il sort tout juste de sa tournée commune avec 21 Savage pour leur album "Her Loss".

Lors d'un live de Drake sur la plateforme Stake, on l'a questionné à propos de ses nouvelles résolutions pour l'année 2024 (oui, les questions des fans US sont incroyables). Le rappeur canadien a immédiatement répondu qu'il voulait faire une tournée mondiale. Il a même déclaré : "je vais définitivement faire une tournée en Europe l'an prochain", en rajoutant que cette tournée commencerait dès janvier, et qu'il aimerait notamment passer par l'Italie, l'Albanie, entre autres.

Et qui dit tournée européenne, sous-entend forcément un passage en France, probablement à Paris. D'autant que la dernière fois que Drizzy était venu à Paris, en 2019, son concert à Bercy avait été mémorable. Va-t-il tenter de voir encore plus grand et tenter un Stade de France cette fois-ci ? Pas sûr, mais ce serait audacieux, et on vous tient au courant dès qu'on a de nouvelles informations.