Drake multi-récompensé aux Billboard Music Awards 2023

Il a raflé cinq prix !

Drake a, une fois de plus, prouvé son autorité sur le rap game en dominant sans partage les catégories rap des Billboard Music Awards 2023. L'artiste canadien de 37 ans était nominé 14 fois lors de la cérémonie et il est reparti avec cinq prix, balayant les catégories rap !

Drake a remporté la catégorie Top Rap Artist, au détriment de ses collaborateurs réguliers, 21 Savage et Lil Baby, ainsi que Travis Scott et Metro Boomin. Il a également gagné le titre du Top Male Rap Artist devant 21 Savage et Travis Scott. À la suite de sa tournée record "It's All a Blur", Drizzy a également glané le prix du meilleur artiste de tournée rap devant 50 Cent, Snoop Dogg et Wiz Khalifa. Drake est aussi reparti avec le Top Rap Album pour son projet collaboratif "Her Loss" avec 21 Savage. Les autres nominés étaient "I Never Liked You" de Future, "It’s Only Me" de Lil Baby, "Heroes & Villains" de Metro Boomin et "Utopia" de Travis Scott. La dernière victoire du rappeur de la soirée est arrivée avec le Top Rap Song, encore une fois pour une collaboration avec 21 Savage sur "Rich Flex". La chanson a battu "Players" de Coi Leray, "FukUMean" de Gunna, "All My Life" de Lil Durk et J. Cole et "Favorite Song" de Toosii. Le patron d'OVO Sound a cependant raté les deux premiers prix de la soirée, perdant le Top Artist face à Taylor Swift et le Top Male Artist face à la star controversée de la musique country Morgan Wallen.

Bien qu'il n'ait pas remporté les plus gros prix, Drake est désormais à égalité avec Taylor Swift pour le plus grand nombre de victoires aux Billboard Music Awards dans l'histoire de cette cérémonie avec 39 trophées.

C'était aussi une belle soirée pour Nicki Minaj qui a gagné le prix de la meilleure artiste féminine rap pour la première fois de sa carrière.