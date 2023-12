Beyoncé : un titre inédit pour les 10 ans de son album éponyme

Un beau cadeau de noël pour ses fans.

Beyoncé a enfin offert à ses fans la diffusion officielle en streaming de son titre "Grown Woman". En guise de cadeau de Noël anticipé, et pour commémorer les 10 ans de son album "Beyoncé", la chanteuse de R&B a partagé le son "Grown Woman" ce mercredi 13 décembre, sur les plateformes de streaming.

En 2014, les fans qui n'avaient pas acheté l'album n'ont pu visionner le clip de "Grown Woman" que sur YouTube. Il était apparu en tant que bonus sur l'album visuel de Beyoncé, mais n'a pas été inclus dans l'album de 14 titres.

La chanson a été coécrite et composé par du très beau monde : Beyoncé, The-Dream, Timbaland (également coproducteur), Kelly Sheehan, Garland Mosley, Chris Godbey et Darryl Pearson.

Le clip de "Grown Woman" compte actuellement 145 millions de vues sur YouTube. Il aura donc le droit à une nouvelle jeunesse dans les prochaines semaines.

L’essor de la chanteuse en décembre 2013 était sonsidérable, avec une sortie surprise sur Apple Music sans aucune promotion. L’album était au sommet du Billboard 200 avec seulement trois jours de ventes totalisant 617 213 unités, il a réalisé l'exploit historique d'être l'album le plus rapidement vendu dans l'histoire d'iTunes à l'époque.

La lauréate de 32 Grammy Awards n'est plus qu'à 200 millions de dollars du statut de milliardaire et a récemment obtenu la première place au box-office américain avec "Renaissance : A Film by Beyoncé".