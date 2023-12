Maes publie 17 titres bonus !

C'est un véritable nouvel album.

Maes est poursuivi par un mandat d'arrêt et ne peux pas, pour le moment, revenir en France sans prendre le risque de se faire arrêter par la police et d'avoir des ennuis judiciaires. Conséquence, il a dû reporter son concert à l'Accor Arena prévu en février prochain. Mais, cela ne n'empêche pas son public de continuer à le soutenir. La preuve, dans la foulée ou presque de cette annonce, son dernier album "Omerta" a été certifié disque de platine pour 100 000 ventes en France, preuve que son aura est intacte et que le clash avec Booba ne l'atteint pas plus que ça...