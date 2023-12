Nicki Minaj : les chiffres fous de "Pink Friday 2"

La Queen est revenue prendre son trône.

Presque 6 ans, c'est le temps qu'il aura fallu à Nicki Minaj pour préparer et sortir un nouvel album solo. Le 8 décembre, la rappeuse sortait "Pink Friday 2", un album qui marque son retour sur le devant de la scène, alors que ses concurrentes comme Cardi B ou Megan Thee Stallion semblent elles en perte de vitesse après un départ de carrière canon. La "Queen" Nicki le sait bien, ce rap game est une course de fond. Et avec la sortie de son nouvel album "Pink Friday 2", la rappeuse est en train de remporter cette course !

Car si on regarde Cardi B par exemple, on s'aperçoit qu'elle aussi, ça fait 5 ans qu'elle n'a quasiment rien sorti, à part un ou deux featurings anecdotiques. Nicki Minaj, elle, n'a jamais cessé de travailler pour reprendre son trône, et les résultats sont au rendez-vous, en témoignent les chiffres complètement fous réalisés par son album en seulement quelques jours. Pour commencer, le disque est déjà disque d'or, tout simplement, en seulement 3 jours. Une certification qui est tombée grâce au succès des singles dévoilés juste avant l'album, comme "Super Freaky Girl", des streams qui ont bien sûr été ajoutés à ceux de l'album.

🚨 HISTORIQUE !



L’album "Pink Friday 2" de Nicki Minaj réalise le meilleur démarrage dans l’histoire pour une rappeuse !



28 MILLIONS de streams en 24H 🤯 pic.twitter.com/k34NLw4jBS — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) December 9, 2023

Nicki Minaj a également éclaté plusieurs records sur Spotify, avec 41 millions de streams juste pendant ce weekend. Il s'agit tout simplement du meilleur démarrage pour une rappeuse de toute l'histoire de la plateforme Spotify. Dites vous qu'en 24h après la sortie, la rappeuse avait déjà réalisé 28 millions de streams. Un disque d'or en quelques jours et des records de streaming, on dirait bien que Nicki est de retour au top !