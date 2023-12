Ty Dolla $ign dévoile le tracklisting de son album avec Kanye West

On attend la date !

Les signes annonciateurs de la sortie de l'album commun entre Ty Dolla $ign et Kanye West sont de plus en plus nombreux. On n'a pas encore de date mais on ne serait pas surpris que cela soit avant la fin de l'année. Attention cependant, avec Ye, tout est possible donc pas d'affolement. Mais quand même, dans une récente publication, Ty Dolla $ign a partagé une tracklist manuscrite qui pourrait bien être celle du projet. Ce tracklisting contient 16 titres donc "Vultures" déjà sorti avec Bump J ainsi que le favori des fans "New Body". Rappelons que ce morceau est annoncé depuis 2018 et devrait contenir un feat avec Nicki Minaj.