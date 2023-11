Benny the Butcher trolle Freddie Gibbs

Leur beef devient de plus en plus personnel...

Depuis plus d'un an maintenant, Benny the Butcher et Freddie Gibbs sont en guerre ouverte. Piques mutuelles en interview et sur les réseaux, bagarre en pleine rue, les deux MCs se montrent sans pitié. La dernière attaque en date dans toute cette histoire vient de Benny The Butcher. Ce dernier s'est en fait affiché sur les réseaux sociaux avec Destini, l'ancienne petite-amie et baby mama de Freddie. Comment appuyer là où ça fait mal...

Chillin like a villain https://t.co/7u3Kf41HBq — BENNY THE BUTCHER (@BennyBsf) November 28, 2023

C'est d'autant plus agressif sachant le passif de Freddie Gibbs avec Destini. Selon les dires de la jeune femme, le rappeur l'aurait ghosté quelques temps après qu'elle lui ai annoncé être enceinte de lui. Depuis, Gibbs ne lui aurait jamais donné de nouvelles, malgré la récente naissance du petit garçon. Alors même si Destini s'est largement faite critiqué pour cette photo assez osée avec Benny the Butcher, elle n'y voit elle aucun mal.

"Je lui étais fidèle, et à la première occasion qu'il a eu de me trahir, il l'a fait. [...] Il refuse un test de paternité, refuse de prendre soin de l'enfant que nous avons volontairement conçu. Je ne dois aucune loyauté à cette homme."

Les débuts de l'embrouille entre Benny the Butcher et Freddie Gibbs remontent à mars 2022. Tout était parti d'une interview de Benny, qui affirmait que ses collaborations avec Gibbs "allaient et venaient", une réponse qui n'avait pas du tout plu à l'intéressé.