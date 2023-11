Mister You : "Oxmo Puccino m'a vraiment appris le rap"

Présent dans son dernier album, le rappeur revient sur l'influence du poète du rap français.

Deux ans après la sortie de "HLM 2", Mister You balance la suite. Le 10 novembre dernier, le rappeur dévoilait un troisième volet de 17 morceaux avec un très beau casting. On retrouve notamment Jul sur l'entraînant "RESTE TRANKIL", ou bien encore Oxmo Puccino, Many GT, ISK, Bimbim et Moha K. Mister You met aussi à l'honneur son quartier du 10e arrondissement de Paris, Belleville, dans "BELLEVILLE HALL STAR" où il déroule le tapis rouge à la relève : Walter, Kroco, Dyloxx, Banban et Tisma.

Pour l'occasion, Mister You était l'invité de Jefferson dans son émission "My G". Il revient notamment sur son featuring avec Oxmo Puccino et nous lâche même une petite exclusivité.

"Oxmo c'était un kiff pour moi parce que j'ai grandi dans le 10e à Belleville, Oxmo c'est Gaston-Pinot, Danube, c'est vraiment à côté, explique Mister You. C'est quelqu'un que j'écoutais à l'époque des cassettes. Je lui ai dis et je le redis : c'est quelqu'un qui m'a vraiment appris le rap, parce que quand je l'écoutais, j'étais tout jeune et Oxmo ça reste un poète, une des plus belles plumes du rap français pour moi". Il poursuit : "Quand j'étais à l'époque, il m'arrivait sur certains morceaux de faire du storytelling et c'est vraiment Oxmo qui m'a appris ça avec 'Opéra Puccino' par exemple". Sur HLM 3, on retrouve alors Oxmo Puccino avec Kreen sur "L'AILE OU LA CUISSE" : "Ça a été un honneur de l'invité, ça a été un honneur qui réponde présent à l'invitation et le morceau qu'on a fait, c'est l'hymne national des barbecues et c'est son idée !"

Mister You nous fait cadeau aussi d'une information inédite sur la suite de "HLM" : "Le prochain ne sortira pas dans deux ans, j'espère. Il sortira un peu avant, je vais essayer beaucoup plus productif, avoue-t-il. Il y aura un quatrième volet de HLM."