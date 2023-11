En reprenant l'extrait d'un classique du cinéma américain.

Il s'est foutu de nous et en plus, il en rajoute ! Quelques jours après avoir avoué via une opération publicitaire qu'il n'arrêtait pas de fumer, Snoop Dogg continue de troller ses fans sur les réseaux sociaux. Visiblement, le fait que beaucoup de personnes soient tombés dans le panneau l'amuse ! En effet, en plus de s'être clairement affiché avec un joint entre les doigts, le pionnier de la West Coast a partagé un extrait du mythique film américain "Friday". Grâce au deep fake, Snoop a pu remplacer le visage de Smokey (interprété par Chris Tucker), l'un des deux protagonistes du film, par le sien. Il reprend ainsi l'une de ses répliques incontournables. De quoi remuer le couteau dans la plaie, avec humour bien sûr !

"Je me foutais juste de ta gueule ! Et tu le savais mec !"

Il est vrai qu'avec sa toute première annonce, il était facile de tomber dans le panneau tant elle était crédible. Mais maintenant que l'on y repense, Snoop était resté assez discret sur les détails de cette décision, ne précisant pas forcément s'il arrêtait le cannabis ou uniquement la cigarette. En bref, il nous a bien eu, et offre à la marque Solo Stove un coup de com' particulièrement réussi !