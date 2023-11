Snoop Dogg n'arrête pas de fumer, c'était de la pub !

Il nous a tous bien eu...

C'est probablement l'un des plus gros coups de com' de l'année. Non, Snoop Dogg n'a jamais pris la décision d'arrêter de fumer, c'était juste pour faire la promotion d'une marque de braseros... qui ne dégage aucune fumée. La révélation a été faite sur les réseaux sociaux du rappeur, via une vidéo publicitaire plutôt humoristique. On y voit Snoop, tranquillement installé devant son brasero en train de se faire griller un chamallow.

"J'ai une annonce à vous faire. J'arrête de fumer. Je sais ce que vous pensez. "Snoop, fumer, c'est ton truc !". Mais j'en ai fini avec ça. J'en ai fini avec la toux et mes vêtements qui sentent mauvais. Je passe au sans fumée. Solo Stove ont fait ça. Intelligent !"

Il est vrai qu'avec sa toute première annonce, il était facile de tomber dans le panneau tant elle était crédible. Mais maintenant que l'on y repense, Snoop était resté assez discret sur les détails de cette décision, ne précisant pas forcément s'il arrêtait le cannabis ou uniquement la cigarette. En bref, il nous a bien eu !

Le mensonge aura en tout cas été bien tenu par Snoop Dogg, puisque nombreux sont ceux lui ayant envoyer par centaines des messages de soutien et d'inquiétude sur son état de santé ! Comme quoi, il semble impossible de détourner Snoop de l'une de ses plus grandes passions...