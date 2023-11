Snoop Dogg veut arrêter de fumer

Une décision tellement historique que certains doutent de sa véracité...

C'est une annonce que l'on n'avait pas venue venir. "J'arrête de fumer", déclare Snoop Dogg. Sur les réseaux sociaux, le rappeur américain a partagé cette surprenante nouvelle à ses fans avec un communiqué. Alors qu'il révélait en septembre le nombre de joints qu'il fume en une journée, il publie donc cette photo de lui en noir et blanc avec un sa propre signature, où l'on apprend le scoop : "Après beaucoup de réflexion et de discussions avec ma famille, j’ai décidé d’arrêter de fumer…, révèle-t-il. Merci de respecter ma vie privée pour le moment".

À 52 ans, l'interprète de "Gin And Juice" est connu pour être LE rappeur par excellence à s'enfumer au cannabis quotidiennement. En 2019, Snoop Dogg avouait même avoir embauché son propre rouleur de joints. Un travail à plein temps payé entre 40 000 et 50 000 dollars par an. Sous la publication, nombreux sont les fans qui s'étonnent de cette annonce. "Quand Snoop arrête de fumer, le monde est fini", peut-on lire. Ou encore, "Snoop sans fumée est comme une cacahuète sans la gelée". D'autres le félicitent pour cette décision qualifiée d'"historique" par certains.

Mais ce communiqué inattendu interroge aussi sur la snté de Snoop Dogg. Est-il confronté par des problèmes lié à sa consommation depuis de nombreux années ? Après la publication l'annonce, l'artiste a partagé un selfie, rappelant en description de respecter sa vie privée. En mars dernier, le rappeur confiait au Daily Mail avoir diminué sa consommation de cannabis. "Je veux voir mes petits-enfants vieillir !", avouait-il. Un choix probablement lié à sa famille donc.