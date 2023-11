Lil Wayne & 2 Chainz : découvrez le tracklisting de "Welcome 2 ColleGrove"

Il s'agit de leur projet commun attendu pour le

Lil Wayne et 2 Chainz ont révélé la tracklist complète de leur prochain album commun "Welcome 2 ColleGrove" et on y compte, évidemment, de très nombreux invités prestigieux dont de nombreux visages familiers comme Rick Ross, 21 Savage, Usher, Benny The Butcher, Fabolous, Vory et Marsha Ambrosius. Il y a aussi de gros noms chez les producteurs puisque Bangladesh et Mannie Fresh entres autres sont aux manettes. "Welcome 2 ColleGrove" est la suite de la première collaboration complète de Lil Wayne et 2 Chainz, "ColleGrove" sortie en 2016.

Découvrez le tracklisting complet de "Welcome 2 ColleGrove" :

1. Scene 1: Welcome 2 ColleGrove

2. G6

3. Big Diamonds (f. 21 Savage)

4. Presha

5. Long Story Short

6. Scene 2: Duffle Bag Boys

7. Millions From Now

8. Crazy Thick

9. Transparency (f. Usher)

10. Significant Other

11. Scene 3: Ladies Man

12. P.P.A. (f. Fabolous)

13. Oprah & Gayle (f. Benny The Butcher)

14. Shame

15. Bars

16. Scene 4: No Fent

17. Godzilla (f. Vory)

18. Crown Snatcher

19. Can’t Believe You (f. Rick Ross)

20. Scene 5: Never Was Lost

21. Moonlight (f. Marsha Ambrosius)