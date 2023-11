Lyna Mahyem récompensée au TikTok Awards 2023

La rappeuse a reçu le prix de l'artiste musicale de l'année 2023.

Cette semaine, les TikTok Awards ont récompensé les nombreux créateurs de la plateforme lors d'un cérémonie au Pavillon Cambon à Paris. Un évènement durant lequel Lyna Mahyem a été célébré. La rappeuse française a reçu le TikTok Award de l'artiste musicale de l'année 2023. Un prix desservi pour une trend autour d'un de ses morceaux durant l'été.

C'est un de ses anciens hits qui a refait surface sur TikTok : "Demain", sorti en 2020 sur son deuxième album, "Femme Forte". Lyna Mahyem prend alors d'assaut le monde entier avec l'entraînante version sped-up de ce titre. Son morceau cumule aujourd'hui plus de 33 millions de streams sur Spotify et fait parti des plus écoutés de l'artiste. Une récompense amplement méritée pour la rappeuse parisienne qui a vu son titre connaître un second souffle grâce à la plateforme.

Bientôt un nouvel album pour Lyna Mahyem ?

Après la sortie de "Tenez-les" et "Step by Step", Lyna Mahyem revient aujourd'hui avec un tout nouveau single : "Plus jamais". Un morceau surprenant qui débute délicatement. La rappeuse déverse alors un flow mélancolique sur de délicates notes de piano. Pour le refrain retentit alors et l'ambiance change d'un coup : "Plus jamais" se transforme en un véritable hit entre reggaeton et dancehall, le tout mis en images dans un clip réalisé par Guy Fonkui. Une nouvelle sortie qui laisse présager un nouvel album pour Lyna Mahyem. Va-t-on enfin avoir le droit au successeur de "Authentic" sorti en 2020 ?