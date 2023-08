Une histoire d'amour racontée dans un clip rempli de flashbacks.

Plus de six mois après la sortie de son dernier single "Tenez-les", Lyna Mahyem est de retour en ce début du mois d’août. Elle dévoile "Step By Step", doux morceau où la rappeuse raconte son histoire d’amour avec son mari. Un titre qui s’accompagne d’un clip réalisé Louis Chevalier et Lyna Mahyem elle-même, où l’on découvre des flashbacks de leur relation, jusqu’au jour où ils se sont dit "Oui".