6ix9ine sort du silence après son arrestation en République Dominicaine

Il remercie ses fans.

Quelques jours après son arrestation en République Dominicaine, 6ix9ine a enfin réagi sur les réseaux sociaux. Sans aborder les détails de la bagarre ayant conduit vers son interpellation, le rappeur tient plutôt à rassurer et remercier ceux qui le soutiennent dans ce nouveau bad buzz, annonçant au passage la tenue d'un concert gratuit pour remercier ses fans dès qu'il sera tiré d'affaire.

"Merci pour votre soutien, je vous aime. Je me sens si heureux de vous voir me soutenir comme ça. [...] Je vais vous offrir un concert gratuit à Vega [en République Dominicaine]. C'est mon cadeau pour vous remercier."

6ix9ine with a message from Jail! pic.twitter.com/Kt3nDDrKe0 — DJ Akademiks (@Akademiks) October 18, 2023

D'après les premiers éléments de l'enquête, 6ix9ine et d'autres membres de son équipe se seraient battus avec deux producteurs de musique à propos de sa petite-amie. Des images de caméra surveillance montrent clairement Tekashi débarquer chez l'une des victimes, puis repartir en courant quelques minutes plus tard. Interpellé alors qu'il s'apprêtait à fuir le pays, le rappeur avait rapidement été placée en détention sous l'oeil des caméras et des fans venus le soutenir en nombre. Il est désormais poursuivi pour "coups et blessures" et "menaces" et risque un nouveau passage devant la justice.