Drake égale un record de Michael Jackson

Son titre avec J. Cole "First Person Shooter" est le 13e à atteindre la première place du classement Billboard, comme le Roi de la Pop.

Égaler le Roi de la Pop n’arrive pas tous les jours. Quelques semaines après la sortie de son dernier album "For All The Dogs", Drake continue de créer la surprise avec ce huitième disque. Alors qu’il annonçait récemment faire une pause dans sa carrière pour des problèmes de santé, son titre "First Person Shooter", en featuring avec J. Cole vient d’atteindre la première place du classement Billboard Hot 100 aux États-Unis, qui classe les 100 meilleurs morceaux du moment.

Un exploit pour l’interprète de "One Dance", qui égalise Michael Jackson. Car ce nouveau titre en haut des charts est le 13e de la carrière de Drake, comme le chanteur américain. Avant sa mort en 2009, son dernier morceau a atteindre cette position était "You Are Not Alone", sorti en 1995. Une bonne nouvelle pour le rappeur qui n’a pas manqué de la célébrer sur les réseaux, partageant un photo-montage de Michael Jackson prenant un selfie dans le miroir, habillé d’un sweat OVO, la marque de Drake. "Mooooooooood", écrit-il pour accompagner sa publication, en n’oubliant pas de mentionner J. Cole.

Au total, sept morceaux du Canadien sont actuellement dans le top 10 du Billboard Hot 100 : "IDGAF" avec Yeat, "Virginia Beach", "Calling For You" avec 21 Savage, "Slime You Out" avec SZA, "Daylight" et enfin "Fear Of Heights", tous issus de son dernier album.