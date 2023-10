Booba réagit à l’échec des NFT

Aujourd'hui, 95?s NFTs ne valent plus rien.

"Désolé les gars, on s’est tous pris la douille", déclare le rappeur.

La hype autour des NFTs n’est plus. Environ deux ans après son apparition, le site spécialisé dans les cryptomonnaies dappGamble a publié un nouveau rapport : 95% des NFTs ne valent plus rien aujourd’hui. 23 millions de personnes auraient donc investi ces derniers années, se retrouvant aujourd’hui propriétaire d’un objet informatique sans aucune valeur. C’est le cas de Booba, qui s’excuse même cette semaine sur ses réseaux sociaux en partageant les chiffres du rapport de dappGamble : "Désolé les gars, on s’est tous pris la douille", raille le rappeur français.

"TN" et "GDC" bientôt disponibles ?

En 2021, Booba faisait parti des premiers rappeurs français à utiliser les NFTs. Il dévoile même deux morceaux singles sous forme de jeton cryptographique, "TN" et "GDC", indisponible sur les plateformes de streaming à ce jour et sans aucune valeur sur le marché du NFT. L’interprète de "DKR" sort même une collection exclusive pour la sortie du clip de "TN" en NFT.

Aujourd’hui, le rappeur remet en question ce projet et partage même à son public une bonne nouvelle : la possible publication du clip de son morceau sur Youtube ainsi que sa parution sur les plateformes de streaming. "Je pense que je vais le débloquer si c’est validé par Anne", confie-t-il, annonçant avoir besoin de sa manager et répondant ainsi à tous les fans qui souhaitent découvrir le clip de Booba depuis son existence en NFT en 2021. Son autre single "GDC" devrait aussi connaître le même sort.