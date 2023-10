Drake s'incruste au concert de Lil Yachty

Les spectateurs ont l'air d'avoir kiffé !

En concert à Toronto en début de semaine, Lil Yachty a eu le plaisir de compter son très proche ami Drake parmi ses spectateurs. Forcément, la présence du rappeur canadien a vite été remarquée, au point que ce dernier en a profité pour s'emparer du micro. Après quelques mots pour Yachty, Drake a ensuite improviser un petit concert surprise depuis son balcon VIP tout en haut des gradins, interprétant notamment son titre "Meltdown" extrait du dernier album de Travis Scott ou encore "Rich Flex". Depuis, les images sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Et on peut le dire vu l'ambiance, Drake sait très bien comment s'y prendre retourner les foules...

En parallèle, Drake s'apprête à nous dévoiler son huitième album solo "For All the Dogs" dont la sortie est prévue pour ce vendredi 6 octobre, si tout va bien. Pour nous faire patienter, le canadien vient tout juste de sortir un nouveau morceau, "8AM in Charlotte", accompagné d'un clip dans lequel on retrouve son fils Adonis. Il s'agit du deuxième single de l'album "For All the Dogs" après "Slime You Out" en connexion avec SZA qui est quant à lui disponible depuis le mois dernier.