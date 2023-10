Quelques heures avant la sortie de son album.

Bonne surprise ce matin avec un nouveau clip de Drake, pour le titre "8AM In Charlotte", 24h avant la sortie si attendue de son album "For All The Dogs". Ce titre est un rappel d'autres morceaux sortis lors des premières années de sa carrière qui portaient aussi des noms de ville. On y voit aussi son fils, Adonis, y faire une apparition.