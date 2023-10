Beyoncé : son "Renaissance World Tour" bientôt au cinéma !

La star américaine a célébré la fin de sa tournée en annonçant un film exclusif diffusé prochainement dans les salles américaines.

Après la sortie de son album "Renaissance" en juillet 2022, Beyoncé est partie en tournée mondiale cette année pour défendre son septième projet. Elle le débute à Stockholm en Suède le 10 mai 2023 et performait pour la dernière fois Kansas City en Louisiane ce dimanche 1er octobre. Une date à marquer d’une pierre blanche. À la fin du show, Beyoncé a annoncé une surprise à son public : un film sur le Renaissance World Tour sera diffusé au cinéma.

Alors que la bande-annonce est diffusée à travers la salle américaine, la star internationale l’a ensuite diffusée sur les réseaux sociaux. Une bande-annonce qui revient sur cette tournée grandiose, entre préparation, coulisses, moments avec ses enfants dont Blue Ivy, sa première fille qui était présente avec elle sur scène durant toute la tournée en tant que danseuse, et bien sûr d’incroyables images des shows. Entre chorégraphies, looks iconiques et décors somptueux, Beyoncé montre les coulisses de sa tournée évènement, comme avec la sortie de son film "Homecoming" sur Netflix en 2019 autour de son concert au festival Coachella.

Un spectacle si unique que le Renaissance World Tour est la tournée la plus rentable de toute l’histoire de la musique pour une femme, avec une recette de 461 millions de dollars. Les Américains pourront découvrir sur grand écran le film "Renaissance" le 1er décembre prochain. Aucune date n’a pour l’instant été annoncée pour une projection en France.