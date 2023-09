Nicki Minaj présentera les prochains MTV Video Music Awards !

Pour la deuxième fois consécutive.

Après avoir déjà brillé l'année dernière en repartant avec un prix d'honneur pour l'ensemble de sa carrière, Nicki Minaj a à nouveau été choisie pour présenter la prochaine cérémonie des MTV Video Music Awards ! D'après plus d'informations révélées par le média Billboard, la rappeuse s'occupera d'annoncer les performances et les différents guests qui reviendront remettre les prix aux vainqueurs. C'est inédit, puisqu'elle est la seule à recevoir cet honneur deux années de suite depuis Russell Brand à la fin des années 2000.

Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, Nicki Minaj devrait aussi performer son très doux dernier single "Last Time I Saw You" sur scène lors de la cérémonie. Un morceau qui devrait d'ailleurs figurer sur son très attendu nouvel album "Pink Friday 2" dont la sortie est prévue pour le 17 novembre prochain.

En plus de tout ça, la rappeuse de New-York est cette année nommée dans six catégories différentes : artiste de l'année, vidéo de l'année, meilleure vidéo hip-hop et meilleurs effets spéciaux pour "Super Freaky Girl", meilleure vidéo R&B pour "Love in the Way" et chanson de l'été pour son tube "Barbie World" en connexion avec Ice Spice pour la bande originale du film "Barbie". Logiquement, la soirée devrait donc être fructueuse pour Nicki Minaj... Rendez vous le 12 septembre pour le découvrir lors de la cérémonie des VMAs 2023 !