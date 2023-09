Drake et The Weeknd : un faux featuring créé par une IA éligible aux Grammy Awards

"Heart on my Sleeves" écrit par Ghostwriter977 pourrait être nominé à la cérémonie.

L’intelligence artificielle a fait des ravages cet été. Avec l’avancée de cette technologie, les résultats sont parfois surprenants. Début août, un beatmaker qui répond au nom de Lnkhey a réalisé une reprise du morceau "Saiyan" de Gazo et Heuss L’Enfoiré, avec la voix de la chanteuse belge Angèle. Une troublante création qui avait même étonnée la principale intéressée. Mais en cette rentrée, l’IA prend de nouvelles proportions. Aux Etats-Unis, un morceau généré par cette technologie pourrait bien même être récompensé lors de la prochaine cérémonie des Grammy Awards.

C’est le cas d’un titre intitulé "Heart on my Sleeves", écrit par Ghostwriter977. Une titre généré par une IA avec lex voix de Drake et The Weeknd. Après examen, le morceau serait "absolument éligible puisqu’il a été écrit par un humain", explique Harvey Mason Jr., le PDG de la Recording Academy au New York Times. Car pour être éligible à une nomination à cette cérémonie de récompenses, un morceau a simplement besoin "d'une large diffusion d'un enregistrement, disponible dans tout le pays via les magasins physiques, les détaillants en ligne tiers et/ou des services de streaming".

Pour autant, ce faux featuring entre les deux artistes canadiens n’est plus présent sur les plateformes de streaming, suite à l’intervention d’Universal Music Group, label de Drake et The Weeknd. Le morceau a été supprimé pour violation de droits d’auteur. Là est la question qu’il va devoir être posé dans les prochains mois autour de l’intelligence artificielle : comment établir la valeur d’un morceau et comment gérer son utilisation avec les voix de grands artistes.