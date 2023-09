Djadja & Dinaz : le groupe est le plus certifié cette année en France !

Avec 17 certifications cette année, le duo du 77 continue marquer les esprits.

En mars dernier, Djadja & Dinaz faisaient leur grand retour. Deux ans après la sortie de leur cinquième album "SPLEEN", le duo originaire de Meaux dans le 77 dévoilait "Alpha", un sixième projet qui, 24 heures après sa sortie, battait déjà des records. Il cumulait près de 3,4 millions de streams avec une moyenne de 193 000 écoutes par titre. Le 8 juin dernier, après trois mois, "Alpha" était même certifié disque de platine.

Si les deux rappeurs se sont fait discrets après cette sortie, ils ont réalisé des prouesses cette année, devenant le groupe le plus certifié de l’année 2023 en France. C'est le média RapFrActus qui relate l'information. Au total, ils ont obtenu pas moins de 17 certifications depuis le début de l’année. Les dernières en date ? Le single "Capitaine" présent sur "Alpha" et le titre "Bonkasa" sorti en juillet 2022, qui sont tous les deux devenus des singles de platine le 31 août dernier. Aussi, six de leurs morceaux précédemment sortis sur "SPLEEN" se sont recevoir une certification. Un titre sorti le 6 mai 2016 s’est aussi vu obtenir une certification cette année : "Block 16", issu du projet "On s’promet" est devenu single d’or. De très belles récompenses pour Djadja & Dinaz qui comptabilisent plus de 2,9 millions d'auditeurs mensuels sur la plateforme de streaming Spotify et qui continuent à marquer les esprits à mesure que les albums sortent et les années passent.