ScHoolboy Q explique l'influence de Kendrick Lamar sur sa carrière

Sans Kendrick Lamar, il n'y aurait peut-être jamais eu de ScHoolboy Q. C'est ce qu'explique ce dernier dans une récente interview avec Back On Figg, affirmant que K. Dot a été le premier à vraiment lui donner sa chance en l'invitant à collaborer avec lui. A savoir qu'au tout début de sa carrière, ScHoolboy Q était le backeur de Kendrick sur scène.

"C'est mon sensei, je ne serais jamais meilleur lui. [...] Dot m'a donné tellement de confiance en moi. Dot a fait de moi un rappeur. Dot m'a sauvé la vie. Je lui doit beaucoup. [...] Top [Dawg] voulait se débarrasser de moi à un moment. Mais Kendrick m'a sauvé et a fait de moi son backeur. Il me disait tout le temps de venir le voir en studio."

Un peu plus loin dans l'interview, Q raconte comment Kendrick l'a mis en contact avec Dr. Dre pour travailler ensemble. C'est d'ailleurs cette rencontre qui lui a permis de signer un deal avec TDE.

"Dre était initialement intéressé par Kendrick, puis à chaque fois qu'il allait au studio avec Dre, il me disait de venir. J'étais son acolyte ! Et puis de fil en aiguille, Dre a écouté mes sons et c'est grâce à lui que j'ai pu signer. [...] Ce que je veux dire, c'est que Kendrick m'a toujours tiré [avec lui], encore et encore."