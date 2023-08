T.I donne son top 4 des meilleurs rappeurs de trap

S'il y a bien deux sujets que T.I maîtrise bien, c'est la musique d'Atlanta et la trap. Véritable représentant du genre aux Etats-Unis, il s'est même régulièrement auto-proclamé pionnier de la trap au détriment d'autres rappeurs comme Jeezy, pour ne citer que lui. Invité par le média américain AllHipHop, T.I a pris le temps de revenir sur son amour pour la trap, livrant au passage son top 4 des meilleurs rappeurs du genre. Et ça tient plutôt bien debout !

"Il y a toujours eu trois figures de proue dans la musique trap : moi-même, Jeezy et Gucci [Mane]. Ça a toujours été unanime et personne n'a jamais pu remettre en question tout ça. Mais au fil du temps, il y a eu des discussions pour savoir qui d'autre devrait être dans ce top. On est toujours arrivé à la conclusion que cette quatrième personne, c'est Future."