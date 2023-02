Young Thug : T.I. lui rend hommage

Le lien entre les deux hommes semble très fort.

Dans l’émission "Drink Champ"s (le podcast de N.O.R.E. et DJ EFN), T.I. a tenu à faire un gros big up à Young Thug, actuellement en prison pour son affaire YSL-RICO. En effet, Thug est en attente du résultat de son procès, et on a pu le voir complétement abattu à l’audience dans une vidéo.

Le rappeur, producteur, acteur d'Atlanta, n’a pas tari d’éloges, sur le jeune homme, parce que Young Thug lui a toujours montré de la gratitude et du respect. Peut-être même plus que les propres artistes de T.I. signés sur son label Grand Hustle Records

"C’est un bon, un jour, il m’a dit : "Yo, mon frère, tu as été le premier grand à croire en moi." […] Vous savez, il exprime toujours sa gratitude et c'est même plus que ce que j'ai pu recevoir de certains de mes propres artistes qui sont sur mon label sur qui j’ai eu un réel impact dans la carrière."

Il poursuit en revenant sur la situation actuelle de Thug et en s'efforçant d'y ajouter de l'espoir :

"C’est un très bon mec, mon frère. Et il va s’en sortir, tout ce qui se passe, je pense que c’est un test. C’est un test et ça va devenir son témoignage. Tout ce qu’il doit faire, c’est continuer à se tenir debout et à rester solide, et je crois que Dieu va tout arranger"

Ce big up de T.I. arrive juste après une autre déclaration que nous avions également relayée : Il avait expliqué sur le podcast "Club Shay Shay" de Shannon Sharpe qu’il avait refusé de signer Thugger pour son propre bien. On voit bien que le lien entre les deux hommes dépasse le business et s'affirme être surtout une histoire de respect mutuel.

