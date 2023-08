Polo G arrêté, sa maison perquisitionnée

Il n'est pas le seul impliqué.

Coup dur pour Polo G. D'après certaines informations et images relayées par TMZ, le rappeur originaire de Chicago s'est fait interpellé par la police alors qu'il était chez lui, dans sa maison à Los Angeles. Et il n'est pas le seul, puisque d'autres individus présents avec Polo G au moment des faits ont eux-aussi été arrêtés avant que la police ne procède à une perquisition du domicile. Difficile donc pour le moment de savoir si le rappeur était la cible principale de cette descente de police ou s'il n'est qu'un dommage collatéral. C'est justement cette deuxième théorie que défend l'avocat de Polo dans une récente déclaration.

"L'incident concernait quelqu'un résidant dans la maison de Polo et non Polo directement. Les policiers ont arrêté Polo pour « vérifier » qu’il n’est pas un criminel reconnu coupable, car ils affirment qu’une arme à feu a été trouvée dans la maison. Il est bien connu que Polo n’est pas un criminel condamné et ne l’a jamais été."

Pourtant, Polo G n'en est pas à sa première arrestation. En juin 2021, il avait été arrêté par la police de Miami en sortant de la release party de son album "Hall of Fame". Il était alors accusé de coups et blessures contre un policier, des allégations démenties un peu plus tard par les images des caméras corporelles portées par les officiers mis en cause. L'affaire avait officiellement été rejetée par le tribunal de Miami en avril dernier et Polo G avait simplement dû suivre des cours de gestion de colère.