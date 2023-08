PNL : absent depuis 2019, le duo réalise des prouesses

Les deux frères des Tarterêts continuent de réaliser d'impressionnants résultats sans aucune sortie depuis quatre ans.

Quatre ans. C’est le nombre d’années d’absence de PNL. Le duo composé de N.O.S et Ademo n’a rien sorti depuis leur dernier album, "Deux frères", sorti le 5 avril 2019. Mais si plusieurs années se sont écoulées depuis sans aucun signe des deux frères des Tarterêts, ils continuent pourtant de marquer les esprits avec leur discographie.

En 2023, PNL réalise d’impressionnants résultats malgré leur absence et leur discrétion. Les deux rappeurs ont accompli l’exploit cette semaine avec un retour dans le Top 10 des albums les plus vendus en France avec leur dernier projet "Deux Frères", réalisant 3 600 ventes. Des chiffres étourdissants qui ne s’arrêtent pas là. D’après le média Ventes Rap, Tarek et Nabil Andrieu de leur vrai nom cumulent près de 220 000 ventes depuis le début de l’année 2023. Preuve que leur musique perdure dans le temps. Une façon aussi pour leur public de patienter en attendant un retour du duo.

Sorti en 2015, la première mixtape de PNL continue d’intéresser, même huit ans après sa parution. "Que La Famille" réalise 16 074 ventes en cette année, tandis que leur premier album "Le Monde Chico" sorti la même année cumule 37 159 ventes. Sorti un an plus tard en 2016, "Dans La Légende" réalise lui 68 879 ventes. Enfin, le dernier album "Deux Frères" sorti il y a quatre ans totalise un nombre de ventes colossal : 98 239 ventes. Il ne reste plus qu’à continuer dans cette lancée pour espérer un retour de PNL dans un futur proche.