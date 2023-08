Lauryn Hill annonce une tournée pour les 25 ans de "The Miseducation of Lauryn Hill"

Avec les Fugees pour l'accompagner !

Cette année 2023 est une année assez particulière puisqu'elle marque les 25 ans de la sortie du seul et unique album solo de Lauryn Hill, "The Miseducation of Lauryn Hill". Pour fêter ça, la chanteuse de 48 ans vient d'annoncer une tournée exceptionnelle aux Etats-Unis. Celle-ci débutera dès le début du mois de septembre en festival, puis aux quatre coins du pays à partir de mi-octobre.

Et ce n'est pas tout. Histoire de bien célébrer, Lauryn Hill prévoir d'emmener avec elle les deux membres restants des Fugees, Pras et Wyclef Jean. Cette tournée permettra donc aussi de rendre hommage au parcours du trio et à leur mythique album "The Score" sorti en 1996. Ce sera surtout une belle consolation après l'annulation de leur tournée l'année dernière.

Ms. Lauryn Hill announces 'The Miseducation of Lauryn Hill' 25th Anniversary Tour with The Fugees ⭐️ pic.twitter.com/7f4JTuvjPK — Complex Music (@ComplexMusic) August 22, 2023

On aurait pu pourtant avoir du mal à croire à une réunification du groupe sur scène, notamment à cause des problèmes judiciaires de Pras. Pour rappel, il risque jusqu'à vingt de prison pour corruption. Mais il faut croire que tout est possible !

Si pour le moment cette tournée ne concerne que les Etats-Unis, on croise les doigts pour que d'autres dates en Europe et en France soient prochainement ajoutées. Et on espère surtout que Lauryn Hill ne décevra pas son public comme ça a déjà pu être le cas par le passé.