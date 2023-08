Drake révèle la pochette de son nouvel album dessinée par son fils

Simple et efficace.

C'est l'un des albums les plus attendus de cette fin d'été. Après des semaines de teasing, Drake serait sur le point de nous révéler son nouvel album "For All The Dogs". Selon les rumeurs, ce projet sortira le 26 août prochain à l'occasion de la journée nationale du chien aux Etats-Unis. Une DA bien pensée jusque dans la cover de l'album dévoilée par Drake sur Instagram. Celle-ci est un dessin de chien en noir et blanc avec des yeux rouges, le tout sur fond noir. Une pochette en toute simplicité mais surtout particulièrement touchante puisque c'est le fils du rappeur, Adonis, qui l'a dessiné. Rien d'étonnant quand on connaît le lien visiblement puissant qui les unit.

En attendant la sortie de ce nouvel opus, Drake poursuit sa tournée "It's All a Blur Tour" aux Etats-Unis. Tournée lors de laquelle les fans semblent s'être donnés le défi de lui jeter sur scène le plus gros soutien-gorge possible. Et c'est le père du rappeur canadien, Dennis Graham, qui semble avoir remporté cette petite compétition lors de l'une de ses toutes dernières dates.