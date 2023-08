Drake : son nouveau tatouage en l'honneur de son fils !

Une jolie preuve d'amour pour garder son fils près de lui.

Un tatouage qui compte beaucoup. Alors que Pusha T révélait l’existence de son fils en 2018 lors d’un clash entre les deux artistes, Drake est aujourd’hui fier d’être papa du petit Adonis, 5 ans. Sur les réseaux sociaux, des photos d’un nouveau tatouage du rappeur ont fait surface ce lundi 7 août et il est lourd de sens. L’interprète de "Hotline Bling" s’est en effet tatoué le nom de son garçon sur la nuque. Une belle façon pour lui de l’avoir toujours près de soi, même quand il est loin. Mais ce n’est pas le seul tatouage de son enfant qu’il possède sur le corps. Le Canadien possède plus de 55 tatouages, dont deux portraits d’Adonis sur le bras droit : un près de son coude et un autre près du poignet.

Une jolie preuve d’amour de la part du papa de 36 ans qu’on ne prédestinait pas à ça il y a cinq ans, alors qu’on l’accusait de "cacher son fils".

Drake tattoos his sons name on the back of his neck pic.twitter.com/MdXQIKpD4Q — 2Cool2Blog (@2Cool2Blog) August 7, 2023

La paternité cachée de Drake

En 2018, un clash entre Drake et Pusha T fait ton basculer dans la vie de l’artiste canadien. Le rappeur de New-York révèle dans un diss track intitulé "The Story Of Adidon" la paternité cachée de Drake. En octobre 2017, Adonis Graham est né d’une aventure entre Champagne Papi et l’artiste-peintre française Sophie Brussaux. Une naissance dissimulée qu’il devra contre son gré partagée suite à la révélation de Pusha T. Sur son album "Scorpion" sorti en 2018, il se confie sur son rôle de père sur le titre "Emotionless" : "I wasn’t hiding my kid from the world, I was hiding the world from my kid", écrit-il.

En 2021, il le présente officiellement au monde entier lors de la cérémonie des Billboard Awards. Des années plus tard, le petit Adonis a bien grandi et partage la vie de son père sous les projecteurs.