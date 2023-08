Booba annonce son autobiographie

Annoncée au début du mois, elle va enfin voir le jour !

Début août, Booba se livrait dans un entretien exclusif pour les journaux du groupe Ebra. En plus de donner son avis sur Jul et Werenoi, le rappeur français a aussi confié au journaliste Etienne Ouvrier, qu’il préparait un projet : un documentaire. "Un documentaire va bientôt voir le jour, il abordera ma vie, ma famille et les fantasmes que les gens entretiennent à mon sujet", confiait-il. Une autobiographie filmée sur la vie de l’interprète de "DKR", qui ne manquera pas de réjouir son public. "Il est en cours. La sortie est programmée pour la fin de cette année", rajoutait-il. Mais finalement, ses fans vont être ravis. Sur les réseaux sociaux, Booba a annoncé l’arrivée (très) prochaine de ce documentaire : "Demain 18h mon autobiographie", a-t-il indiqué. Ainsi, ce mardi 22 août, ce nouveau projet du Duc de Boulogne devrait voir le jour, abordant tous les aspects de sa vie.

De sa carrière avec Lunatic aux côtés d’Ali, en passant par ses dix albums en solo, depuis les années 1990, Booba a réussi à se faire une place de choix dans le paysage du rap français, jusque’à obtenir un statut de rappeur de légende. Si son dernier album "ULTRA" remonte à 2021, il continue d’être un fervent défendeur du rap, jamais sa langue dans sa poche. Aujourd’hui, il vit à Miami avec ses enfants et cette autobiographie tombe à pic pour ceux qui voudraient réellement connaître l’histoire de Booba, en dehors des clashs habituels avec les rappeurs.

En novembre 2022, il sortait un "Le bitume avec une plume", luxueux recueil poétique de ses meilleures punchlines, qui tire son nom de son morceau éponyme sorti en 2002 sur son premier album, "Temps Mort".