Koba LaD va sortir "l'album de l'année"

Spoiler : et il sortira cette année.

C'est une année mouvementée pour Koba LaD. Après quatre mois de prison suite à une bagarre survenue en boîte de nuit en novembre 2022, le rappeur est finalement sorti en mars de cette année sous contrôle judiciaire. Une affaire qui ne s'arrête pas là. L'interprète de "Train de vie" comparaîtra devant le tribunal le 26 septembre prochain pour "violences en réunion". Mais il n'en oublie pas la musique pour autant. Sur ses réseaux sociaux, l'artiste de Saint-Denis a annoncé une très bonne nouvelle à son public : il fait enfin son grand retour et annonce un nouvel album. "**/**/23 l’album de l’année", a-t-il écrit sur X (anciennement Twitter). Si la date est incomplète, ce qui est sûr c'est que ce projet sortira cette année. Reste à savoir quand et surtout si ses problèmes avec la justice entraveront cette nouvelle sortie, trois ans après celle de son troisième album "Détail" et deux ans après les deux mixtapes "Cartel".

Avant et pendant la case prison, le rappeur n'apparait que sur des collaborations. On l'entend avec Headie One sur "Link in The Ends" ou avec Marwa Loud sur "8 ans de salaire". À sa sortie en mars dernier, il est aux côtés de Maes sur "Velar", single issu de son nouvel album "OMERTA". On retrouvera ensuite les deux artistes sur "La danse du roro", extrait du dernier projet de Naps, "En temps réel". Il donnera ensuite de la force au trio du 94 L2B, en apparaissant sur deux singles de leur premier album : "2004" et "En Vérité".