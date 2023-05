Un extrait du premier album du trio du 94, "Plus Comme Avant".

C’est l’heure pour L2B ! Le trio du 93 vient de dévoiler son premier album "Plus Comme Avant". Un projet de 17 titres dont des featurings avec Franglish, Rsko ou encore UZI. Une sortie que L2B célèbre avec le clip de leur featuring avec Koba LaD : "En Vérité". Un titre entre rap et mélodie, où les quatre artistes déversent leurs plus belles rimes.